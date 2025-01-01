Zum Inhalt springenBarrierefrei
Random Mission

Überfall bei Nacht

Überfall bei Nacht

Folge 5: Überfall bei Nacht

39 Min.Ab 12

Ausgestattet mit modernster Nachtsicht-Technik und Wärmebildkameras starten die Agenten ihre Mission. Mattin, Fritz und Niklas haben einen Plan: Stealth Modus an und das Ziel unentdeckt erreichen. Die Securities leuchten sich mit ihren Taschenlampen durch die Dunkelheit - aber es gibt ein Problem: Auch der erfahrenste Security-Mitarbeiter gruselt sich mal im Dunkeln. Und wie muss es sich anfühlen, wenn der Gegner dich die ganze Zeit beobachtet? Finden wir es heraus.

