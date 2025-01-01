Random Mission
Folge 5: Überfall bei Nacht
39 Min.Ab 12
Ausgestattet mit modernster Nachtsicht-Technik und Wärmebildkameras starten die Agenten ihre Mission. Mattin, Fritz und Niklas haben einen Plan: Stealth Modus an und das Ziel unentdeckt erreichen. Die Securities leuchten sich mit ihren Taschenlampen durch die Dunkelheit - aber es gibt ein Problem: Auch der erfahrenste Security-Mitarbeiter gruselt sich mal im Dunkeln. Und wie muss es sich anfühlen, wenn der Gegner dich die ganze Zeit beobachtet? Finden wir es heraus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick