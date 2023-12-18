Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Rapa

Episode 3

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3vom 18.12.2023
Joyn+
Episode 3

Episode 3Jetzt ohne Werbung streamen

Rapa

Folge 3: Episode 3

53 Min.Folge vom 18.12.2023Ab 12

Tomás versucht vergeblich, mehr über das Unternehmen Hermanos Castro herauszufinden. Maite ist überrascht, wie hartnäckig der Mann recherchiert - und schließt sich ihm an. Zusammen finden die beiden heraus, dass einer der Castro-Brüder noch am Leben ist und offenbar enge Geschäftsbeziehungen zu Amparo pflegte. Außerdem stoßen sie auf einen Vergewaltigungsfall, der sich einst im Ort Castro do Val ereignet haben soll.

Alle Staffeln im Überblick

Rapa
SAT.1 emotions
Rapa

Rapa

Alle 3 Staffeln und Folgen