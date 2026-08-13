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Revival

Don't Tell Dad

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1vom 13.08.2026
Don't Tell Dad

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Revival

Folge 1: Don't Tell Dad

48 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16

Die alleinerziehende Mutter und Polizistin Dana Cypress will ihrer Heimatstadt Wausau in Wisconsin den Rücken kehren. Doch dann ereignet sich in dem beschaulichen Ort ein übernatürliches Phänomen: Die Toten kehren ins Leben zurück. Die Stadt wird unter Quarantäne gestellt, und Dana geht weiterhin ihren Pflichten als Polizistin nach. Die Ermittlungen in einem scheinbar banalen Fall führen jedoch zu einem Zwischenfall, der persönliche Konsequenzen für sie nach sich zieht.

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