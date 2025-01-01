Richter Alexander Hold
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Richter Alexander Hold
Richter Alexander Hold war Staatsanwalt und Richter am Amtsgericht in Kempten. Er steht in der erfolgreichen Court-Show-Tradition von SAT.1 und entscheidet Strafrechtsfälle - das ganze Spektrum der Strafbarkeit, vom Drogendealer bis zur Sexualstraftat. Dabei bringt er seine Erfahrung und Persönlichkeit mit der ihm eigenen Souveränität und Gelassenheit ein.
Richter Alexander Hold online schauen
Die Gerichtsshow Richter Alexander Hold präsentiert fiktive Gerichtsverhandlungen, die vom deutschen Juristen Alexander Hold durchgeführt werden. Von 2001 bis 2013 entscheidet der Richter in der Sat .1 Gold Sendung über die Urteile von Erwachsenen und jugendlichen Straftäter und Straftäterinnen. Dabei wird die Realität von Strafverhandlungen nur eingeschränkt widergespiegelt.
Wer ist Alexander Hold?
Alexander Hold ist ein deutscher Jurist, Fernsehdarsteller und Politiker bei den Freien Wählern, der 1962 in Kempten geboren wurde. Nach seinem Abitur war er zunächst als Reserveoffizier in der Prinz-Franz-Kaserne in Kempten beschäftigt. Schließlich studierte er Rechts- und Politikwissenschaften an der LMU in München und wirkte schon zehn Jahre später als Staatsanwalt in Kempten. Dabei war er vor allem für Organisierte Kriminalität, Drogendelikte und Glücksspiel zuständig. Im März 1997 wurde Alexander Hold zum Richter auf Lebenszeit ernannt und drei Jahre später bekam er die Hauptrolle in der TV-Gerichtsshow Richter Alexander Hold auf Sat .1, später Sat .1 Gold. Die Sendung wurde zwar nach 2040 Folgen eingestellt, dafür bekam Hold aber seine eigene Sat .1 Serie zur Prime-Time Schuldig? Schicksale vor Gericht. Er trat darüber hinaus nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Moderator bei diversen Sat .1 Programmen auf. So moderierte er zum Beispiel den Sat .1 Late-Night-Talk Dinner Party und die Red Bull Air Race.
Die Fälle von Richter Alexander Hold
Was für Fälle erwarten dich in den Folgen der beliebten Gerichts-Show Richter Alexander Hold? Hier eine Auswahl: Der Angeklagte Peter Ahorn und sein Kumpel Sebastian Burger spielen seit Jahren zusammen Lotto. Nun haben sie endlich gewonnen: 1,8 Millionen Euro, die sich eigentlich teilen sollten. Doch dann behauptet Sebastian, den Lotterieschein gar nicht abgegeben zu haben, um das Geld allein zu kassieren. Vielleicht hat ihn Peter deswegen vor Wut aus dem Fenster geschmissen.
Die Angeklagte Manja Kalewski ist eine vorbestrafte Bankräuberin. Als eine Bank überfallen wird und dabei ein Polizist ums Leben kommt, gerät Manja schnell unter Verdacht. Darauf stirbt auch noch der Kollege des Polizisten, der Manja befragt hat. Ist die Angeklagte für beide Morde zuständig?
Susanne Erl ist vor 20 Jahren mit ihrem Geliebten abgehauen und ihre zwei Kinder bei ihrem Ex-Mann zurückgelassen. Nun taucht sie wieder auf und fordert von ihrer mittlerweile verheirateten Tochter Unterhalt. Hat ihr Schwiegersohn deswegen versucht, sie umzubringen?
Die Sat .1 Gold Sendung Richter Alexander Hold hat ebenso wie Richterin Barbara Salesch absoluten Kultstatus. Mittlerweile verfügt die Sendung mit dem Fernseh-Richter über 2040 Folgen in 12 Staffeln.
Dich interessieren spannende Gerichtsprozesse und unerwartete Wendungen? Dann kannst du jetzt ganze Folgen von Richter Alexander Hold kostenlos auf Joyn online streamen.