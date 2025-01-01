Die verrückte SchulbusfahrerinJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1989: Die verrückte Schulbusfahrerin
46 Min.Ab 12
Der schmächtige Schüler Gabriel hat seine Schulbusfahrerin nur eindringlich darum gebeten, nicht so schnell zu fahren, da ist sie ausgerastet: Sie soll den Jungen gepackt und in das Gepäckfach des Busses gezerrt haben, um anschließend extra wild zu fahren. Gabriel zog sich bei der rasanten Tour schwere Verletzungen zu. Oder war das Ganze eine Mutprobe?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick