SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 2021vom 09.05.2021
45 Min.Folge vom 09.05.2021Ab 12

Die 17-jährige Nina schenkt ihrem Freund Felix zum Geburtstag ein Stripvideo von sich. Felix ist davon so begeistert, dass er das Video all seinen Freunden zeigt. Schließlich landet es sogar im Internet und Nina schämt sich in Grund und Boden. Hat sie ihm aus Rache dafür die Augen im Schlaf mit Sekundenkleber beschmiert und ihn auf diese Weise schwer verletzt?

