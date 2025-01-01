Richterin Barbara Salesch
Folge 238: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Splitterfasernackt mussten sich Marcel und Klaudia auf den Heimweg begeben. Ein Rentner soll den beiden Nacktbadern die Klamotten gestohlen haben. Hatte er einen Grund dafür? 2. Fall: Ein Ladendetektiv erwischt ein junges Mädchen beim Klauen - und wird von ihr mit einem gezielten Griff in die Weichteile ausgeknockt. Böses Mädchen!
