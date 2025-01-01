Richterin Barbara Salesch
Folge 252: Richterin Barbara Salesch
42 Min.Ab 12
1. Fall: Nach einem Benefizkonzert fehlt eine halbe Million Mark in der Kasse und der Konzertveranstalter wird im Ausland gefasst. Doch er will es nicht gewesen sein. 2. Fall: Klaus Drohn kauft einen nagelneuen Mercedes. Bei einem Unfall fliegt alles auf: Das Auto ist geklaut, die Papiere sind gefälscht. Und jetzt hat er auch noch den Staatsanwalt am Hals!
