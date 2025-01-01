Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 282
43 Min.Ab 12

1. Fall: Raub oder Racheakt? Der Student Bernd Fritsche wurde geschlagen, bestohlen und verlor bei dem Überfall ein Auge. Steckt der eifersüchtige Ex-Freund seiner Freundin dahinter? 2. Fall: Thomas ist Model und verdient Geld mit seinem Aussehen. Doch durch ein schlecht gemachtes Piercing ist er nun für immer entstellt.

SAT.1
