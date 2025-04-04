Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 528
Folge 528: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Heute: Sex mit einer Gummipuppe wird Hans-Peter zum Verhängnis. Als er ahnungslos die Tür öffnet, schlägt Achim wie von Sinnen auf ihn ein. Wurde er das Opfer eines fanatischen Moralapostels? Und: Im Drogenrausch läuft Christine Röber vor ein Auto und ist seitdem querschnittsgelähmt. Hat Tobias Hanser dem Mädchen mit Absicht Haschischkekse angeboten?

