Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 536
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 536: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Heute: Ernst sperrt seinen drogensüchtigen Sohn Carsten in den Keller und zwingt ihn so zum kalten Entzug. Erst nach drei Tagen kann der junge Mann flüchten! Und: Wie von Sinnen schlägt Sonja Harder im Kölner Karneval auf Gunnar Beinlich ein. Brachte wirklich nur Gunnars seltsame Verkleidung die Hamburger Geschäftsfrau so zum Ausrasten?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen