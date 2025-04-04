Richterin Barbara Salesch
Folge 536: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: Ernst sperrt seinen drogensüchtigen Sohn Carsten in den Keller und zwingt ihn so zum kalten Entzug. Erst nach drei Tagen kann der junge Mann flüchten! Und: Wie von Sinnen schlägt Sonja Harder im Kölner Karneval auf Gunnar Beinlich ein. Brachte wirklich nur Gunnars seltsame Verkleidung die Hamburger Geschäftsfrau so zum Ausrasten?
