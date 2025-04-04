Richterin Barbara Salesch
Folge 539: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Nervende Fracht: Gefesselt und geknebelt findet THW-Helfer Helmut Beyer den sechsjährigen Marvin im Auto von Bernd Brinkmann. Warum hat er den Jungen so gequält? Auf dünnem Eis: Bei einem nächtlichen Motorradrennen auf einem vereisten See bricht Frank mit seiner Maschine ein. Ein Unfall oder wurde er von seinem Konkurrenten Ben in eine Falle gelockt?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick