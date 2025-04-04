Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 559
Folge 559: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Heute: Hendrik hat aus der Wohnung seiner Mieter elf Kleintiere und einen neuen Fernseher gestohlen. War das sein letzter Ausweg, um an die Miete der Großfamilie Klee zu kommen? Und: Völlig hysterisch schlägt Paula mit einem Baseballschläger auf ihren Nachbarn Uli ein. Will sie sich damit für eine Abfuhr rächen oder hat Uli sie wirklich nächtelang terrorisiert?

