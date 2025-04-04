Richterin Barbara Salesch
Folge 574: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Muttergefühle: Wie im Blutrausch reißt Elisabeth dem Schüler Michael das halbe Ohr ab. Mit demÜberfall will sie die Attacken einer Schülergang gegen ihren Sohn Sven rächen. / Kaffeefahrt mit Kombo: Mit einem brutalen Bodycheck wird Achim während einer Kaffeefahrt von dem Verkäufer Michael niedergestreckt. Hat Michael seine Wut über den geringen Verkaufserfolg an Achim ausgelassen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick