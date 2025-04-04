Richterin Barbara Salesch
Folge 583: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Zeitsoldat Rudolf Mikus rast mit einem Panzer in eine Ausstellung und walzt dort alle Friedensskulpturen platt. Er selbst nennt seinen Amoklauf moderne Kunst. 2. Fall: Kurz vor dem Finale stürzt Drag-Queen Chantal von der Bühne und bricht sich den Knöchel. Für sie ist klar: Das war ein Anschlag ihrer Widersacherin Daffne.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick