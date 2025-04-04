Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 590: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12
Spannende Aussichten: Gegen Bares soll Thomas mit seiner Freundin Heike in einem öffentlichen Park private Sexshows veranstaltet haben. Nutzte er die Freizügigkeit seiner Freundin aus, um schnell an Geld zu kommen? / Gefährliches Spiel: Christian schlägt Vanessa vor einem Spielcasino krankenhausreif und reißt ihr allen Schmuck vom Körper. Ist Habgier der Grund für diesen Überfall?
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