SAT.1Staffel 4Folge 592
Folge 592: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Die Millionenerbin: Voller Hass rammt Barbara Hofmeister ihrer Stiefmutter eine Gabel durch die Hand! Wollte sie sich dafür rächen, dass die Frau erst vor kurzem ihren todkranken Vater geheiratet und dann beerbt hat? / Zoff im Taxi: Wie eine Furie geht Marion Meyer auf die Taxifahrerin Anna Roth los und zerkratzt ihr das Gesicht. Dabei hat es Anna mit der jungen Frau und ihrer kleinen Tochter doch nur gut gemeint!

