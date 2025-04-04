Richterin Barbara Salesch
Folge 593: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Irrliebe: Der Mörder und Vergewaltiger Henri verhilft Jutta aus Liebe zur Flucht aus dem Gefängnis. Doch schon bald verwandelt sich ihre große Liebe in eine kranke Bestie und vergewaltigt sie. / Bei Anruf Exitus: Die hochschwangere Anke erfährt durch einen anonymen Anruf vom tragischen Tod ihres Freundes. Schockiert bricht sie zusammen und verliert ihr Baby. War ihr heimlicher Verehrer Klaus der Anrufer?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick