SAT.1Staffel 4Folge 595
Folge 595: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Junggesellinnenabschied: Die Hochzeitsträume von Jens werden jäh vom Strip seiner Braut Simone beendet. Als er seine Liebste halbnackt in einer Tabledancebar tanzen sieht, rastet Jens aus! Ich liebe einen Mörder: Mit gezückter Waffe überfällt Annette eine Bank und wird auf der Flucht geschnappt. Hat ihr Freund, der verurteilte Mörder Ralf Nussler, ihre Naivität ausgenutzt und Annette zu dem Überfall gezwungen?

