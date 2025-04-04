Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 606
Folge 606: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Heute: Aus Angst vor Einbrechern hat Marie die Waffe gezückt. Doch als sie das Licht anschaltet, ist das Entsetzen groß. Sie hat ihren eigenen Mann erschossen. Und: Bei einem brutalen Raubüberfall erleidet der Pfandleiher Uwe schwere Verletzungen. Mit einem abgeschlagenen Flaschenstumpf soll Günther ihm das Gesicht zerschnitten haben.

SAT.1
