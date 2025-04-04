Richterin Barbara Salesch
Folge 613: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Heute: Mit einem gebrochenen Penis landet Jochen im Krankenhaus. Seine Ehefrau Petra soll Jochens bestes Stück beim Liebesspiel absichtlich umgeknickt haben! Und: Leergut im Wert von über 50.000 Euro hat Herbert seinem Chef geklaut. Herbert sieht sich als Verzweiflungstäter. Schließlich hätte seine Tochter ohne das Geld nicht studieren können.
