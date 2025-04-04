Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 617
Folge 617: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Heute: Der neugeborene Fabian wird von seinen Eltern im Park ausgesetzt. Wollten sich Denise und Ralf der Verantwortung entziehen oder steckt tatsächlich Denise' Mutter dahinter? Und: Mit voller Wucht schlägt Jasmin einen massiven Kerzenständer auf den Schädel von Rudolf. Angeblich völlig grundlos soll die junge Frau ausgerastet sein.

SAT.1
