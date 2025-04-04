Richterin Barbara Salesch
Folge 620: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Heute: Die Südamerikanerin Viktoria wird zur Prostitution gezwungen. Dabei hat sie doch nur auf ein sorgenfreies Leben in Deutschland gehofft! Und: Nur viereinhalb Kilo wiegt die 16-monatige Isabel, als sie ihrem Vater Udo weggenommen wird. Ist Udos veganische Lebenseinstellung Schuld an dem jämmerlichen Zustand seiner Tochter?
