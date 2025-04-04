Richterin Barbara Salesch
Folge 621: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: Aus einem Auto in der prallen Sonne, kann das Baby Denise gerade noch rechtzeitig gerettet werden. Was brachte die junge Mutter Jacqueline dazu, ihr Kind der sengenden Hitze auszusetzen? Und: Die flüchtige Begegnung zwischen Simone Menkel und dem Bauarbeiter Meinert Ebsen endet mit Sex gegen Bezahlung. Die junge Frau schwört, dass sie nur reden wollte.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick