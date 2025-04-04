Richterin Barbara Salesch
Folge 623: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Veronica ist zutiefst geschockt, als sie ihre geistig zurückgebliebene Nichte Betty wie eine Prostituierte hergerichtet vorfindet. Haben Bettys Schwester Anna und ihr Freund Felix das Mädchen schamlos ausgenutzt? 2. Fall: Mit heißen Spaghetti verbrüht Miriam dem Möchtegern-Gigolo Heiner das Gesicht. Wusste sie sich wirklich nicht anders gegen ihn zu wehren?
