Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 629
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 629: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Mit einem umgedichteten Lied macht Starlet Poula ihren Musikproduzenten Jörg Jansen in aller Öffentlichkeit lächerlich. 2. Fall: Der kleine Michael hat große Ziele, als er die große Svenja umgarnt. Mit einer Spezialtherapie will er sie schon bald überragen. Doch weil sie ihn nicht ernst nimmt, schmeißt er eine Schaufensterpuppe durch die Panoramascheibe von Sylvias Kindermodenboutique.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen