Richterin Barbara Salesch
Folge 633: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Der obdachlose Joachim Bellmann liegt mit schmerzverzerrtem Gesicht hinter dem Auto der wohlhabenden Anna-Maria Perlau. Hat sie ihn wirklich beim Ausparken angefahren oder ist es nur seine Masche, einen Unfall vorzutäuschen, um für sich und seine Tochter an Geld zu kommen? 2. Fall: Arm und Herz sind gebrochen, als Margret die Treppe runterstürzt. Bei der Polizei sagt sie aus, dass ihr Ex-Freund Klaus sie im Streit die steile Steintreppe runtergestoßen habe.
