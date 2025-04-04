Richterin Barbara Salesch
Folge 638: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Heute: Die Schülerin Vera erscheint mit tiefen Schnittwunden im Gesicht bei der Polizei. Ein Mann soll sie auf dem Nachhauseweg von der Schule im Park überfallen, ausgeraubt und mit einer Nagelschere verletzt haben. Dank ihrer genauen Beschreibung wird wenig später der Rocker Ulf verhaftet. Und: Der Performance-Künstler Frank wird seiner Gage entledigt und der Party verwiesen. Muskelprotz Daniel meint, er habe dessen abartige Show stoppen müssen.
