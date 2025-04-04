Richterin Barbara Salesch
Folge 640: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Heute: Mit voller Wucht wird Jacob Kingsley von einem Auto gerammt. Hat ihn der Fahrer Maurice wirklich nicht gesehen oder hat er absichtlich aufs Gas gedrückt, weil er sich von Jacob seit längerer Zeit verfolgt fühlt? Und: Nach einer hitzigen Diskussion mit Daniel stürzt die Querschnittsgelähmte Margarete die Treppe 'runter und überschlägt sich mehrere Male. Ist alles nur ein tragischer Unfall oder hat der neue Freund ihrer Tochter sie tatsächlich absichtlich geschubst?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick