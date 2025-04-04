Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 647
Folge 647: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Oberarzt Dr. Leisten soll betrunken zum Nachtdienst erschienen sein und einen fatalen Fehler verursacht haben. Aufgrund einer falschen Insulininjektion liegt Marko Lehmann im Koma. 2. Fall: Mit einer Marmorstatue wird Marco Stein niedergeschlagen, nachdem er bei einem Einbruch ertappt wurde. Sein Komplize André Julich kann zunächst entkommen, wird aber später von der Polizei festgenommen. Vor Gericht behauptet Marco, er habe André noch nie gesehen.

SAT.1
