SAT.1Staffel 4Folge 653
Folge 653: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Ulrike ist als Geisterfahrerin auf der Autobahn unterwegs, als sie in Wolfgangs Auto kracht - seine Frau Heide ist sofort tot. Ist Ulrike aus Liebeskummer mit 70 km/h in das Auto gerast? 2. Fall: Nach einer Routineoperation an den Stimmbändern bleibt Erich stumm: Der behandelnde Arzt hatte die Stimmbänder seines Patienten durchtrennt. Doch Dr. Lippert weist jede Schuld von sich.

SAT.1
