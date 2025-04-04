Richterin Barbara Salesch
Folge 654: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Der sturzbetrunkene Peter wird neben einem verstümmelten Pferdekadaver gefunden. Hat der Dorfmetzger das Pferd getötet? Es gehörte seiner Ex-Freundin Maria, die ihn am selben Abend verlassen hat. 2. Fall: Die 18-jährige Rebbecca Gruben wird von einer fremden Frau mit Chloroform betäubt, entführt und über mehrere Wochen gefangen gehalten. Die Geiselnehmerin stellt jedoch keine Lösegeldforderung, obwohl es bei Rebeccas Vater einiges zu holen gibt.
