Richterin Barbara Salesch
Folge 664: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Faruk hat Todesangst, als er mit verbundenen Augen und einer Schlinge um den Hals auf einem Holzschemel steht und denkt, dass er jeden Moment erhängt wird. Will sich sein Erzfeind Gökhan mit der gefakten Lynchjustiz an ihm rächen? 2. Fall: Die 19-jährige Kisha Fillenbach lebt Monate auf der Straße, bevor das Sozialamt sie notdürftig unterbringt. Dabei hatte sie ihr Glück doch bereits in Südafrika gefunden.
