Richterin Barbara Salesch
Folge 677: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Fall 1: Ulrich Sandrock soll der 16-jährigen Nicole einen mit Drogen versetzten Cognac zu trinken gegeben haben - sie wurde daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert. Angeblich hat Ulrich von den Drogen nichts gewusst! Fall 2: Wie Robinson Crusoe ist Horst 20 Tage lang auf einer einsamen Insel gefangen und wäre fast verhungert. Dabei wollte er doch nur bei dem Ausflug auf eine unbewohnte Seychellen-Insel dabei sein. Hatte der Reiseleiter den Urlauber dort tatsächlich vergessen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick