Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 688
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 688: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Yvonne Neu schlägt die Einrichtung beim Jugendamt kurz und klein. Sie konnte ihr Schicksal nicht länger ertragen: Erst reicht ihr Mann die Scheidung ein und dann nimmt ihr das Jugendamt auch noch die Tochter weg! Und alles nur, weil Yvonne für ihr Leben gern sammelt! 2. Fall: Annika schlägt den Geschäftsmann Hans mit einem Klappspaten bewusstlos. Handelte sie wirklich aus Notwehr, weil Hans ihre Freundin Stefanie vergewaltigen wollte?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen