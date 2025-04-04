Richterin Barbara Salesch
Folge 691: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Vor sieben Jahren überfielen Uwe Londers und Herbert Bend einen Geldtransporter. Sie wurden geschnappt, aber die Beute - 1,3 Millionen DM - blieb bis heute verschwunden. Hat Uwe jetzt nach seiner Haftentlassung die Tochter seines Ex- Komplizen entführt, um seinen Anteil zu erpressen? 2. Fall: Bianca schleift Babsi an den Haaren aus ihrem Bistro, als sie sich gerade angeregt mit Markus unterhält. War die Studentin wirklich nur zu sexy für das schicke Bistro angezogen?
