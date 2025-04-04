Richterin Barbara Salesch
Folge 704: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Jochen soll das Haus seines Bruders in die Luft gejagt haben. Wollte er sich an Bernd rächen, weil er selbst bei dem Erbe seiner Eltern total übergangen worden ist? 2. Fall: Seine erste Snowboard-Abfahrt endet für Dieter tödlich - weil er die Piste nicht kannte, stürzte er in eine tiefe Schlucht. Dieters Frau Leonie behauptet, dass Snowboardlehrer Lutz Becher Schuld hat.
