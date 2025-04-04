Richterin Barbara Salesch
Folge 709: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Gerd Brettscheider ist dem Tod nur knapp entkommen, als ihn ein Einbrecher von hinten niederschlägt. Er behauptet, sein Bruder Bastian wollte ihn umbringen. 2. Fall: Popstar Josh muss seine Deutschlandtour abbrechen, nachdem er auf der Bühne einen Stromschlag bekommt. Technikerin Stella soll das Mikrofon aus Rache manipuliert haben. Aber auch die Sängerin Kelly profitiert von dem Vorfall ...
