Richterin Barbara Salesch
Folge 712: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Ralf schießt den vorbestraften Totschläger Maik ohne Vorwarnung in den Oberschenkel! Warum? 2. Fall: Die obdachlose Kerstin behauptet, grundlos von Robin und John zusammengeschlagen worden zu sein. Die beiden hatten Kerstin mit in ihre Wohnung genommen, wollten angeblich etwas Gutes tun. Jetzt behaupten sie, Kerstin hätte sie bestehlen wollen.
