Road to Miss Germany Presented by Cupra
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Road to Miss Germany Presented by Cupra
Die klassische Misswahl ist längst Geschichte: Miss Germany fragt heute nicht mehr nach dem perfekten Maß, sondern nach der richtigen Haltung. Hier treten Frauen an, die Unternehmen gründen, gesellschaftliche Probleme angehen oder technologische Ideen vorantreiben. Founderinnen und Leaderinnen präsentieren ihre Konzepte: Von nachhaltigen Geschäftsmodellen über soziale Initiativen bis hin zu Innovationen, die Wirtschaft und Gesellschaft verbinden.