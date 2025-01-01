Rosins Heldenküche - Letzte Chance Traumjob
Gemeinsam mit fünf weiteren Profiköch*innen bietet Frank Rosin jungen Held*innen eine zweite Chance: Sie haben Aussicht auf eine Karriere in der Sternegastronomie.
Frank Rosin gehört zu den bekanntesten Köchen Deutschlands. In Dorsten-Wulfen betreibt der Starkoch sein Restaurant, das sich mit zwei Michelin-Sternen schmücken darf. Er kombiniert unterschiedlichste Aromen und schaffte neue Geschmackskompositionen. Seine Küche beschreibt er selbst als unaufgeregt, würzig und prägnant.
Im Jahr 1991 eröffnete Rosin sein gleichnamiges Restaurant mit gerade einmal 24 Jahren und für genau dieses Restaurant sucht er jetzt einen Azubi oder eine Azubine. Doch ein normales Vorstellungsgespräch ist dem engagierten Sternekoch zu einfach.
Das Konzept der Heldenküche
Gemeinsam mit fünf weiteren Profiköchen gibt Rosin in seiner Sendung zehn jungen Menschen ohne Job die Chance, sich zu beweisen. Der bisherige Lebensweg der Kandidaten und Kandidatinnen war dabei nicht immer einfach: Drogen, Vorstrafen, Schulabbrüche oder ein über Jahre hinweg erfolgloser Bewerbungsprozess sind Teil ihrer Biografien. Doch in Rosins Heldenküche bekommen sie eine zweite Chance und eine Perspektive: eine Karriere in der europäischen Sternegastronomie. Ihre vermeintlich letzte Chance ist für viele ein wahrer Traumjob.
Neben Sternekoch Frank Rosin sind folgende Köche ein Teil der Heldenküche und können jeweils einen Ausbildungsplatz vergeben:
Alexander Kumptner: Der österreichische Spitzenkoch führt in Wien sein eigenes Restaurant Everybody's Darling und verbindet Fitness mit Genuss.
The Duc Ngo: Der 48-jährige Sushi-Koch betreibt mittlerweile 14 Restaurants in den Szenevierteln von Frankfurt am Main, Baden-Baden und Berlin.
Georg Broich: Sein Catering versorgt die Fußball-Fohlen im Borussia-Park in Mönchengladbach. Doch auch Schulen und Kitas genießen seine Kochkunst.
Andreu Genestra: Der Spanier bringt die mediterrane Michelinsterne-Küche in die Heldenküche.
Daniel Georgiev: Sein moderner Haute-Cuisine-Küchenmix verbindet Westfalen mit Asien und darf sich ebenfalls Sterneküche nennen.
Doch der Weg zum Traumjob ist alles andere als leicht: Die Kandidat*innen müssen sich in einem zweimonatigen Gastro-Bootcamp beweisen. Gefragt sind im Besonderen ihre Willensstärke und Disziplin sowie ihre Fertigkeiten und Kompetenzen.
In jeder Folge wartet eine Challenge auf die Anwärter*innen, die von Frank Rosin und einem der prominenten Gastjuroren - Alexander Kumptner, The Duc Ngo, Georg Broich, Andreu Genestra und Daniel Georgiev - bewertet wird. Der Gewinner darf einen Tag in der Top-Gastronomie des Gastjurors arbeiten.
Durch einen regelmäßigen Leistungscheck und Rücksprachen mit seinen Kochkollegen prüft Rosin regelmäßig die Leistung der Kandidaten und Kandidatinnen. Darauf basierend entscheidet er, wer nicht vollständig überzeugen konnte und die Heimreise antreten muss. Die gesamte Show über bleibt spannend, ob wirklich alle sechs Ausbildungsplätze am Ende vergeben werden.
Das Ziel der Heldenküche
In Rosins Heldenküche bekommt jeder Kandidat und jede Kandidatin die Chance, sich zu einem Helden oder einer Heldin zu entwickeln. Die Sendung hat es sich zum Ziel gesetzt, den jungen Menschen zu zeigen, wie positiv sie sich entwickeln können, wenn sie die Möglichkeit bekommen und unterstützt werden. Ebenso erfahren sie, welch große Motivation es sein kann, eine positive Rückmeldung auf die eigens geleistete Arbeit zu bekommen. Doch am wichtigsten ist die Erkenntnis, dass es möglich ist, sich durch eigenes Handeln aus einer vermeintlich aussichtslosen Situation zu befreien und positiv in die Zukunft blicken zu können.
Getreu dem Motto "Letzte Chance Traumjob" ist das Gastro-Bootcamp für die zehn potentiellen Azubis und Azubinen die Chance, ihr Leben zu ordnen. Wer sichert sich einen der begehrten Ausbildungsplätze? Das erfährst du, wenn du dir alle Folgen der Kabel Eins-Show Rosins Heldenküche auf Joyn anschaust.