Schweine nebenan
Nach dem Tod ihres Farmers erben dessen treue Schweine, Vater Phil, Mutter Clara und ihre Ferkel Chuckie und April, das Anwesen. Doch Phil, der sich zu Höherem berufen fühlt und den Kindern die Möglichkeit einer guten Schulbildung bieten möchte, überredet seine Familie, die Farm zu verkaufen und in die Stadt zu ziehen. Gesagt, getan. Schnell lebt sich die Schweinefamilie in der neuen Umgebung ein. Phil findet einen Job als Autoverkäufer, Clara interessiert sich nun für Mode und die Kinder gehen zur Schule. Nichts Ungewöhnliches, möchte man meinen, wären die vier nicht die einzigen Schweine in einer Gegend, deren Bewohner ausnahmslos Menschen sind. Und diese können sich nur schwer mit ihren “schweinischen” Nachbarn und deren ungewöhnlichem Benehmen anfreunden.