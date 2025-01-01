Scrubs - Die Anfänger
Scrubs - Die Anfänger
J.D., Chris Turk und Elliot Reid sind angehende Ärzte am Sacred Heart Hospital. Täglich kämpfen sie um das Leben von Patienten, aber auch mit ihren Vorgesetzten Dr. Cox und Bob Kelso.
Scrubs - Die Anfänger: Chaos-Club der jungen Ärzte
John Dorian - besser bekannt unter seinem Spitznamen J.D. - ist angehender Arzt. Seine ersten Erfahrungen im Medizineralltag sammelt er im Sacred Heart Hospital, wo er sich gemeinsam mit Chris Turk, der gleichsam sein bester Freund ist, und der neurotischen Elliot Reid durch den turbulenten Klinikalltag kämpft. Turk und Reid sind ebenfalls angehende Ärzte und frisch von der Uni. Für manch einen wirken die drei wie ein Haufen Chaoten in blau-grünen Kitteln, doch gemeinsam kämpfen sie leidenschaftlich um das Leben ihrer Patienten und Patientinnen - mindestens jedoch genauso mit ihren Vorgesetzten. So ist Dr. Cox brillant, aber nicht weniger überheblich. J.D. hält ihn für seinen Mentor, was Cox oftmals gegen den Strich geht. Geschweige denn, dass er gleich alle drei jungen Ärzte unter seine Fittiche nehmen will. Chefarzt Bob Kelso muss vermitteln, doch der ist nicht weniger eigenwillig.
Geniale Kombination aus Slapstick und Emotionen
Die Serie Scrubs - Die Anfänger verbindet dramatische und komische Elemente, wie sie für Krankenhausserien eher untypisch sind. Es stehen nicht nur die beruflichen Probleme der jungen Ärzte im Vordergrund, sondern es wird auch ein besonderer Blick auf das Privatleben der einzelnen Charaktere geworfen. Beides wird oftmals über teils bizarr-komische Situationskomik und -tragik miteinander verbunden, was der Serie den besonderen Touch verleiht. Besonders J.D. sticht mit seinen skurrilen Tagträumen des Öfteren hervor.
Scrubs umfasst insgesamt neun Staffeln, die 182 Folgen beinhalten und zwischen 2001 und 2010 im TV ausgestrahlt wurden. Im Oktober 2001 flimmerte die erste Folge auf dem amerikanischen TV-Sender NBC über die Bildschirme. Zwei Jahre später, im September 2003, schnappte sich ProSieben das Erfolgsformat.
Die US-amerikanische Dramedy-Sitcom wird aus der Perspektive von John Dorian erzählt. Die subjektive Erzählweise wird dadurch unterstrichen, dass im Englischen so ziemlich jede Episode einen Titel trägt, der mit “My” beginnt. Im Deutschen starten die Episodentitel mit “Mein(e)”. Von diesem Stilmittel wird nur abgewichen, wenn in einer Folge ein anderer Charakter seine Geschichte erzählt, bspw. Dr. Cox. in Folge 15 der zweiten Staffel. Diese Episode heißt schlicht “Seine Geschichte”.
Scrubs als Karrierekick
Für die Darsteller der beliebten Sitcom sind ihre Rollen bis heute ein wichtiger Bestandteil ihrer Schauspielkarrieren. Für manch einen war sie sogar der Startschuss, wie für Hauptdarsteller Zach Braff. Der J.D.-Darsteller erlangte durch die Rolle des tollpatschigen jungen Arztes internationale Bekanntheit und konnte seinen Kellnerjob an den Nagel hängen. Bis heute ist er ein etablierter Schauspieler und war unter anderem in Die fantastische Welt von Oz zu sehen und ist Teil der neuen Fernsehserie Obi-Wan Kenobi aus dem Star Wars-Universum. Auch als Regisseur feierte er Erfolge wie etwa mit der Komödie Garden State. Donald Faison spielt Dr. Christopher Duncan Turk, auch für ihn war seine Rolle der Durchbruch. Für Sarah Chalke war die Rolle der Dr. Elliot Reid nach ihrer Zeit in der Fernsehserie Roseanne neben George Clooney die zweite große Schauspielrolle. Als engagierte junge Ärztin Elliot Reid tritt sie in so ziemlich jedes Fettnäpfchen, welches sich ihr bietet.
Neben Zach Braff, Donald Faison und Sarah Chalke sind Judy Reyes als Carla Espinosa, John C. McGinley als Dr. Percival Ulysses „Perry“ Cox und Neil Flynn als Hausmeister in weiteren Hauptrollen zu sehen. Ken Jenkins mimt Dr. Robert „Bob“ Kelso. Bill Lawrence ist der Ideengeber und Produzent der Serie.
Das gesamte Ensemble wurde unter anderem im Jahr 2002 für den wichtigsten US-amerikanischen Fernsehpreis, den Emmy, nominiert. Zusätzlich erhielt Zach Braff 2005 und 2006 eine Nominierung für den Golden Globe in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller in einer Fernsehserie – Comedy/Musical“.
Was du noch nicht über die jungen Ärzte wusstest:
- Das Markenzeichen von Dr. Cox, J.D. bei Mädchennamen zu nennen, ist das, was John C. McGinley im wirklichen Leben spaßeshalber bei seinem guten Freund und damaligen Nachbarn John Cusack gemacht hat.
- Zach Braff schlug vor, das Lied “Superman” von Lazlo Bane zum Song der Serie zu machen.
- Seit 2005 trug Sarah Chalke in der Serie den Laborkittel, den sie für ihre Rolle der Dr. Stella Zinman in How I Met Your Mother getragen hat. Um den falschen Rollennamen zu vertuschen, trug sie stets Stifte in der Kitteltasche.
- Produzent Bill Lawrence hat verraten, dass Neil Flynn in seiner Rolle als Hausmeister nie die Zeilen gesprochen hat, die das Drehbuch vorgab, woraufhin Flynns Textpassagen im Drehbuch der vierten Staffel mit “Was auch immer Neil sagt” ausgewiesen wurden.
- Immer, wenn es um Chirurgie oder Operationen geht, erwähnt Turk die Entfernung der Milz. Am nächsten kommt er dem, als er J.D.s Blinddarm in der ersten Staffel entfernt.
