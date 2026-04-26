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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Kleine Abkühlung

sixxStaffel 6Folge 1vom 02.05.2026
Kleine Abkühlung

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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Folge 1: Kleine Abkühlung

43 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 6

Chauncey und Derek erwerben in Dallas ein Zombie-Haus, das sie umbauen und weiterverkaufen wollen. Die Immobilie hat zahlreiche Probleme, darunter eine beschädigte Fundamentstruktur, verrottendes Holz und unvollendete Renovierungen von früher. Zudem muss das Dach erneuert werden, was das geplante Budget in die Höhe treibt. Doch das Ehepaar bleibt optimistisch und investiert in hochwertige Materialien und ansprechendes Design, um den Verkaufswert des Hauses zu erhöhen.

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