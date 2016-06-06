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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 06.06.2016

PULS 4Staffel 2Folge 2vom 06.06.2016
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 06.06.2016

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 06.06.2016Jetzt kostenlos streamen

Sehr witzig!?

Folge 2: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 06.06.2016

46 Min.Folge vom 06.06.2016Ab 6

In der 2. Folge der 2. Staffel von "Sehr witzig!?" beehrte erneut Kabarettistin Angelika Niedetzky den Witze-Stammtisch auf PULS 4. Eines merkt man sofort, die vier sind bereits eingespielt und der Witz läuft am laufenden Band. Ganze Folge vom 06.06.2016

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