Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 06.06.2016Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 2: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 06.06.2016
46 Min.Folge vom 06.06.2016Ab 6
In der 2. Folge der 2. Staffel von "Sehr witzig!?" beehrte erneut Kabarettistin Angelika Niedetzky den Witze-Stammtisch auf PULS 4. Eines merkt man sofort, die vier sind bereits eingespielt und der Witz läuft am laufenden Band. Ganze Folge vom 06.06.2016
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