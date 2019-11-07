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SK Kölsch

Der Letzte der Hippies

SAT.1Staffel 5Folge 12vom 07.11.2019
Der Letzte der Hippies

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Folge 12: Der Letzte der Hippies

46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Der Anwalt Karl-Heinz Würthmann ist einem heimtückischen Mord zum Opfer gefallen. Nachforschungen ergeben, dass das Opfer vor über 30 Jahren Mitglied der berühmten "Kölner Kommune" war und zusammen mit Dirk Bäumel, Johannes Kaiser und Peter Ludwig eine bessere Welt schaffen wollte. Sollte etwa einer seiner ehemaligen Kumpels aus Wut über seinen Verrat der Ideale von "Love and Peace" den Mord begangen haben?

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