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SK Kölsch

Pack die Badehose ein

SAT.1Staffel 5Folge 53vom 07.11.2019
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Folge 53: Pack die Badehose ein

46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Bademeister Holger Behrmann wird tot im Chlorgasraum des Freibades gefunden. Bei der Autopsie kommt heraus, dass sein Schlüsselbein gebrochen ist - offensichtlich handelt es sich nicht um einen Unfall, sondern um Mord. Da Behrmann die Urlaubsvertretung des Bademeisters Fischer ist, liegt der Verdacht nahe, dass der junge Mann das Opfer einer Verwechslung wurde.

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