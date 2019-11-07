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SK Kölsch

Das Schweigen der Männer

SAT.1Staffel 5Folge 7vom 07.11.2019
Das Schweigen der Männer

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SK Kölsch

Folge 7: Das Schweigen der Männer

46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Als auf einem Spielplatz die Leiche eines Mannes entdeckt wird, führen die Ermittlungen Jupp geradewegs zu einer Selbsthilfegruppe für verlassene Männer, wo man ihn aufgrund einer Verwechslung für einen neuen Teilnehmer hält. Jupp sieht darin seine Chance, undercover zu ermitteln und die beziehungsgeschädigten Männer unauffällig auszuhorchen. Eine schlaue Taktik, durch die rasch Verdächtige gefunden werden ...

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