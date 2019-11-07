Kunst kommt von KönnenJetzt ohne Werbung streamen
SK Kölsch
Folge 9: Kunst kommt von Können
46 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
In der Tiefgarage eines Kölner Hotels wird die Leiche des Kunstliebhabers Reinhold Wittkamp gefunden. Die Ermittlungen von Jupp und Falk zeigen, dass der Ermordete zuletzt den Hotelgast Leo Nardeaux besuchte, der ihm offensichtlich wertvolle Gemälde verkaufen wollte, die vor einigen Wochen im Utrechter Museum gestohlen wurden. Als die Beamten diesbezügliche Nachforschungen bei ihren holländischen Kollegen anstellen, stoßen sie dort erst mal auf taube Ohren ...
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