Slavik - Auf Staats Nacken
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Slavik - Auf Staats Nacken
Social Media Star Slavik Junge hat stets einen neuen Plan, wie er zu Ruhm und Reichtum kommen will. In Staffel 4 greift er nach der Krone - von Mallorca!
Slavik - Auf Staats Nacken – Comedy mit YouTube-Star
Social Media-Star Slavik Junge hat große Probleme mit dem Arbeitsamt. Obwohl er noch Hartz 4 bezogen hat, verdiente Slavik zusätzlich Geld mit seinem Youtube-Kanal. Der einzige Ausweg für ihn, dass er sich nicht vor Gericht verantworten muss: Werbefilme für das Arbeitsamt zu drehen. Dabei muss er in Begleitung eines Kamerateams verschiedene Jobs testen, in denen er nicht wirklich weiß, was zu tun ist. Was er zunächst für einen schlechten Scherz hält, wird bald jedoch zur haarsträubenden Realität.
Ein ironischer Blick in unterschiedliche Berufe
Unter anderem muss der prollige Influencer als Hausmeister in einem Stripclub arbeiten, als Kosmetiker haarige Männerrücken entwachsen oder versuchen, als Erzieher eine wilde Rasselbande von Kindern unter Kontrolle zu halten. Schnell wird klar, dass er eine ganz eigene Art hat, immer wieder mit den neuen Herausforderungen umzugehen. Dabei zeigt sich, dass Slavik jedoch mehr Probleme als Lösungen schafft.
Slavik Junge – Gewinner des Deutschen Comedypreises 2020
Slavik Junge, das ist das Alter Ego des talentierten Schauspielers Mark Filatov. Schon als Jugendlicher war der gebürtige Kirgise, der mit 5 Jahren nach Deutschland kam, in einigen Serien und TV-Produktionen zu sehen. Er spielte auch schon in einem Tatort mit. Seinen Durchbruch und größten Erfolg hatte er jedoch mit der Internet-Serie Ost Boys, zusammen mit seinem Kollegen dem Regisseur Dimitri Tsvetkov. Hierfür erschuf Mark eben die Figur Slavik Junge. Schnell sammelte sich eine große Fangemeinde und die Ost Boys waren auch in Shows wie Late Night Berlin mit Klaas Läufer-Umlauf präsent.
Mit Slavik - Auf Staats Nacken folgt jetzt das nächste erfolgversprechende Format aus dem Hause Filatov, der bereits den Deutschen Comedypreis 2020 ergattern konnte. Fans der Ost Boys werden auch Slavik - Auf Staats Nacken lieben und sich auf ganzen Folgen der Serie freuen. Wem die Ost Boys bisher unbekannt sind, der sollte auf jeden Fall einen Blick in die sehr lustige Serie wagen.
Slavik will das Bundestverdienstkreuz
Slavik Junge will in der zweiten Staffel die höchste Auszeichnung Deutschlands bekommen: das Bundesverdienstkreuz. Mit viel Witz und Charme gibt sich der Kirgise als Jobtester aus und versucht dadurch die Arbeitslosenquote zu senken. Ob ihm das gelingt? In Wirklichkeit mischt er beim Job testen Möchtegern-Politiker*innen und den Bundestag auf, probiert sich als Zirkusartist in der Manege oder setzte beinahe einen Bauernhof in Brand. Lustig wird es auf jeden Fall.
Die ganzen Folgen Slavik - Auf Staats Nacken, also die volle Dosis der ironischen Comedy-Serie aus Berlin kannst du jetzt auf Joyn streamen.